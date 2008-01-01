"Кайрат" вылетел в Израиль на матч Лиги Европы и определился с составом

Футбольный клуб "Кайрат" отправился в Хайфу (Израиль) на встречу с местным "Маккаби". Она пройдет в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы 17 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Победитель будет определен по итогам одной игры. Если потребуется, будут назначены дополнительное время и серия пенальти.

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Команда вылетела в следующем составе:



вратари: Стас Покатилов, Данил Устименко, Динмухаммед Жомарт;



защитники: Дино Миканович, Раде Дугалич, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Сергей Кейлер, Денис Поляков, Камо Оганесян;



полузащитники: Гулжигит Алыкулов, Конрад Вжесиньски, Айбол Абикен, Яцек Гуральски, Небойша Косович, Еркебулан Тунгышбаев, Данияр Усенов;

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нападающие: Адеринсола Эсеола, Абат Аймбетов, Артур Шушеначев, Вагнер Лав;

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главный тренер: Алексей Шпилевский.



Отметим, что перед еврокубковой игрой соперник "Кайрата" одержал третью победу подряд.



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