Соперник "Кайрата" одержал третью победу подряд перед матчем Лиги Европы

"Маккаби"
(Хайфа) обыграл "Хапоэль"
(Беэр-Шева) в матче второго тура чемпионата Израиля по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча команд прошла в Хайфе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе "Маккаби" дубль оформил Никита Рукавица (23-я и 61-я минуты), еще один мяч забил Яник Вильдсхут (73-я). У "Хапоэля" отличился Итамар Швиро (59-я минута).
Таким образом, "Маккаби" одержал третью победу подряд: две в чемпионате, еще одну - в первом квалификационном раунде Лиги Европы, когда был обыгран боснийский "Железничар".
Напомним, "Маккаби" является соперником "Кайрата"
по второму квалификационному раунду Лиги Европы
. Матч состоится 17 сентября в Хайфе. Победитель будет определен по итогам одной игры.