Можем устроить сюрприз - тренер следующего соперника "Астаны" по Лиге Европы

Главный тренер "Будучности" Младен Миленкович, комментируя итог матча чемпионата Черногории против "Титограда" (3:1), поделился своими ожиданиями от предстоящей игры Лиги Европы против "Астаны", сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Vijesti.me.

"Этот плохой тайм был больше вопросом психологии, чем качества. После перерыва мы хорошо начали, забили два быстрых гола и временами играли так, как должны играть. Я рад за игроков, знаю, сколько усилий они приложили. и надеюсь, что скоро мы начнем играть, как на тренировках. В любом случае, с хорошей психологией мы едем в Астану, и я верю, что мы можем устроить сюрприз", - рассказал Миленкович.

Напомним, в матче второго отборочного раунда Лиги Европы "Астана" сыграет с черногорской "Будучностью". Встреча состоится 17 сентября и начнется в 20:00 по столичному времени. Победитель этого противостояния сыграет в третьем раунде турнира с "Сараево" из Боснии и Герцеговины.