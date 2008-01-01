"Сейчас у них проблемы...". Экс- футболист "Актобе" - о возможной встрече с "Астаной" в Лиге Европы

Экс-полузащитник "Актобе" Хрвое Миличевич, ныне выступающий за "Сараево", охарактеризовал "Астану", сообщает KazFootball.kz.

"Я считаю, что "Астана" сильно изменилась, очень много игроков поменялось. Осталось лишь несколько ключевых игроков, таких как Томасов, вратарь Эрич, Ротариу, но это не та команда, которая набирала очки в матчах с "Атлетико Мадрид" и "Бенфикой" в Лиге Чемпионов.

К счастью, мы играем дома, и нам не придется тратить много времени на дорогу. Также мы играем на натуральном газоне, и знаем, что "Астана" играет и тренируется на искусственном покрытии, и к ним легче адаптироваться в этом плане. Если посмотреть на имена, я считаю, что "Астана" намного сильнее "Динамо-Бреста".

Они давно не играли из-за коронавируса, только втягиваются в игровой процесс. Сейчас у них проблемы и в чемпионате, и в еврокубках, и я думаю, у нас есть хорошие шансы на проход. Теперь посмотрим, будет ли наш соперник "Астана" или "Будучность", - приводит слова футболиста Oslobođenje.

Напомним, в матче второго отборочного раунда Лиги Европы "Астана" сыграет с черногорской "Будучностью". Встреча состоится 17 сентября и начнется в 20:00 по столичному времени. Победитель этого противостояния сыграет в третьем раунде турнира с "Сараево" из Боснии и Герцеговины.