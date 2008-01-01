Соперник "Астаны" одержал волевую победу перед матчем в Лиге Европы

Игра пройдет в Алматы.

Фото: ФК "Будучность"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:59
Футбольный клуб "Будучность", которому предстоит встретиться с "Астаной" на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы, переиграл на своем поле "Титоград" в четвертом туре чемпионата Черногории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Подгорице завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Первыми успеха добились гости на 20-й минуте усилиями Ивана Нововича. После перерыва игроки "Будучности" не только отыгрались, но и вырвали победу. Дубль оформил Драшко Божович, отличившийся на 50-й (с пенальти) и 57-й минутах. А точку в матче на 74-й минуте поставил Василие Терзич.

После этой игры команда "Будучность" с шестью очками расположилась на четвертом месте из десяти, тогда как "Титоград" с отставанием на пять баллов остался в подвале турнирной таблицы.

Матч "Астана" - "Будучность" пройдет 17 сентября в Алматы на Центральном стадионе.

Астанчане начали свой путь в еврокубках с Лиги чемпионов, где крупно проиграли белорусскому "Динамо-Бресту" со счетом 3:6. 
Метки:
Футбол Черногория Астана ФК Лига Европы
Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:59
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