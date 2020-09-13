Соперник "Астаны" одержал волевую победу перед матчем в Лиге Европы

Футбольный клуб "Будучность
", которому предстоит встретиться с "Астаной"
на стадии второго отборочного раунда Лиги Европы
, переиграл на своем поле "Титоград"
в четвертом туре чемпионата Черногории, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча в Подгорице завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Первыми успеха добились гости на 20-й минуте усилиями Ивана Нововича. После перерыва игроки "Будучности" не только отыгрались, но и вырвали победу. Дубль оформил Драшко Божович, отличившийся на 50-й (с пенальти) и 57-й минутах. А точку в матче на 74-й минуте поставил Василие Терзич.
После этой игры команда "Будучность" с шестью очками расположилась на четвертом месте из десяти, тогда как "Титоград" с отставанием на пять баллов остался в подвале турнирной таблицы.
Матч "Астана" - "Будучность" пройдет 17 сентября в Алматы на Центральном стадионе.
Астанчане начали свой путь в еврокубках с Лиги чемпионов, где крупно проиграли
белорусскому "Динамо-Бресту" со счетом 3:6.
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