"Кайрат" включил новичка с опытом игры в еврокубках в заявку на Лигу Европы

При этом отзаявил российского игрока.

Денис Поляков. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 19:20
"Кайрат" определился с заявкой на Лигу Европы-2020/21. На стадии второго отборочного раунда алматинцы сыграют с "Маккаби" (Хайфа). Встреча пройдет 17 сентября в Израиле.

Тренерский штаб включил в список белорусского новичка Дениса Полякова, который в составе борисовского БАТЭ неоднократно участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов. Защитник перешел в "Кайрат" минувшим летом. Но при этом "желто-черные" отзаявили российского игрока Кирилла Колесниченко, перешедшего на правах аренды в волгоградский "Ротор". 

Полностью заявка команды выглядит так:

вратари: Стас Покатилов, Данил Устименко;

защитники: Сергей Кейлер, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Камо Оганесян, Нурлан Даиров, Раде Дугалич, Дино Миканович, Данияр Усенов, Денис Поляков,
Равиль Ибрагимов;

полузащитники: Яцек Гуральски, Айбол Абикен, Адам Адахаджиев, Султанбек Астанов, Конрад Вжесиньски, Еркебулан Тунгышбаев, Небойша Косович,
Гулжигит Алыкулов;

нападающие: Абат Аймбетов, Вагнер Лав, Адеринсола Эсеола, Артур Шушеначев;

главный тренер: Алексей Шпилевский.

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Победитель пары будет определен по итогам одной встречи. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия пенальти.

Добавим, что "Кайрат" уже дважды пересекался в Лиге Европы с клубами из Израиля и оба раза неудачно: в сезоне-2016/17 алматинцы проиграли во втором раунде тель-авивскому "Маккаби" (2:3 с общим счетом), а в прошлом сезоне уступили "Хапоэлю" из Беэр-Шевы (1:3).
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Лига Европы Наши в еврокубках Поляков Денис
Футбол Лига Европы
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Сегодня 19:20
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