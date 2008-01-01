"Астана" включила сменщика Михала Билека в заявку на Лигу Европы

Игра состоится 17 сентября.

Пол Эшуорт. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 17:26
Стала известна заявка "Астаны" на Лигу Европы сезона-2020/21, сообщает КazFootball.kz.

17 сентября столичные футболисты сыграют против черногорской "Будучности". Матч второго отборочного раунда пройдет в Алматы на Центральном стадионе. Командой продолжит руководить исполнительный директор - англичанин Пол Эшуорт, который временно исполняет обязанности главного тренера после отставки чешского специалиста Михала Билека.

Полностью заявка команды выглядит так:

вратари: Ненад Эрич, Дмитрий Непогодов, Станислав Павлов;

защитники: Антонио Рукавина, Урош Радакович, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Юрий Логвиненко, Жарко Томашевич, Евгений Постников;

полузащитники: Макс Эбонг, Рунар Мар Сигурьонссон, Марин Томасов, Иван Маевский, Юрий Перцух, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Дидар Жалмукан, Дмитрий Шомко;

нападающие: Дорин Ротариу, Тигран Барсегян, Пиерос Сотириу, Станислав Басманов, Рамазан Каримов, Алексей Щеткин;

главный тренер: Пол Энтони Эшуорт.

Победитель пары будет определен по итогам одной встречи. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия пенальти.

Астанчане начали свой путь в еврокубках с Лиги чемпионов, где крупно проиграли белорусскому "Динамо-Бресту" со счетом 3:6. 
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Лига Европы Эшуорт Пол
Футбол Лига Европы
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Сегодня 17:26
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