"Астана" включила сменщика Михала Билека в заявку на Лигу Европы

Стала известна заявка "Астаны"
на Лигу Европы
сезона-2020/21, сообщает КazFootball.kz
.
17 сентября столичные футболисты сыграют против черногорской "Будучности"
. Матч второго отборочного раунда пройдет в Алматы на Центральном стадионе. Командой продолжит руководить исполнительный директор - англичанин Пол Эшуорт
, который временно исполняет обязанности главного тренера после отставки
чешского специалиста Михала Билека
.
Полностью заявка команды выглядит так:
вратари
: Ненад Эрич, Дмитрий Непогодов, Станислав Павлов;
защитники
: Антонио Рукавина, Урош Радакович, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Юрий Логвиненко, Жарко Томашевич, Евгений Постников;
полузащитники
: Макс Эбонг, Рунар Мар Сигурьонссон, Марин Томасов, Иван Маевский, Юрий Перцух, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Дидар Жалмукан, Дмитрий Шомко;
нападающие
: Дорин Ротариу, Тигран Барсегян, Пиерос Сотириу, Станислав Басманов, Рамазан Каримов, Алексей Щеткин;
главный тренер
: Пол Энтони Эшуорт.
Победитель пары будет определен по итогам одной встречи. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия пенальти.
Астанчане начали свой путь в еврокубках с Лиги чемпионов, где крупно проиграли
белорусскому "Динамо-Бресту" со счетом 3:6.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне