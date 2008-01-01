"Кайсар" включил казахстанца из академии "Атлетико" в заявку на Лигу Европы

"Волки" дебютируют 17 сентября.

Фото: ФК "Кайсар"
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 12:50
Стала известна заявка кызылординского "Кайсара" на Лигу Европы сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В список вошел Динмухаммед Кашкен, который несколько лет занимался в академии мадридского "Атлетико", а в апреле 2019 года ездил на просмотр в молодежную команду французского "Лиона".

Полностью заявка команды Стойчо Младенова выглядит так:

Вратари: Александр Заруцкий, Нурымжан Салайдин, Марсель Исламкулов;

Защитники: Елдос Ахметов, Абылайхан Толегенов, Багдат Каиров, Ильяс Амирсеитов, Александр Марочкин, Олжас Алтаев, Иван Граф, Динмухамед Кашкен, Куаныш Калмуратов;

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Думан Нарзилдаев, Шохан Абзалов, Марк Гурман, Кларенс Битанг, Александар Станисавлевич, Элвин Фортес, Максим Федин, Артур Режиналдо;

Нападающие: Александар Колев, Элгуджа Лобжанидзе, Елжас Алтынбеков.

"Волки" дебютирует в турнире матчем против кипрского АПОЭЛа. Встреча пройдет 17 сентября в Казахстане.

В случае выхода в третий раунд ЛЕ "Кайсар" встретится с победителем пары "Олимпия" (Любляна, Словения) - "Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина). Игра намечена на 24 сентября, а кызылординцы будут хозяевами.
Метки:
Кайсар ФК Лига Европы
Футбол Лига Европы
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Сегодня 12:50
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