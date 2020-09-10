"Кайсар" включил казахстанца из академии "Атлетико" в заявку на Лигу Европы

Стала известна заявка кызылординского "Кайсара"
на Лигу Европы
сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В список вошел Динмухаммед Кашкен
, который несколько лет занимался в академии мадридского "Атлетико", а в апреле 2019 года ездил на просмотр в молодежную команду французского "Лиона".
Полностью заявка команды Стойчо Младенова выглядит так:
Вратари:
Александр Заруцкий, Нурымжан Салайдин, Марсель Исламкулов;
Защитники:
Елдос Ахметов, Абылайхан Толегенов, Багдат Каиров, Ильяс Амирсеитов, Александр Марочкин, Олжас Алтаев, Иван Граф, Динмухамед Кашкен, Куаныш Калмуратов;
Полузащитники:
Асхат Тагыберген, Думан Нарзилдаев, Шохан Абзалов, Марк Гурман, Кларенс Битанг, Александар Станисавлевич, Элвин Фортес, Максим Федин, Артур Режиналдо;
Нападающие:
Александар Колев, Элгуджа Лобжанидзе, Елжас Алтынбеков.
"Волки" дебютирует в турнире матчем против кипрского АПОЭЛа. Встреча пройдет 17 сентября в Казахстане.
В случае выхода в третий раунд ЛЕ "Кайсар" встретится с победителем пары "Олимпия" (Любляна, Словения) - "Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина). Игра намечена на 24 сентября, а кызылординцы будут хозяевами.
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