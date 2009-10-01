"Могильщики казахстанских клубов и вечно вторые в Израиле". Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЕ

Алматинский "Кайрат" имеет шансы пройти израильский "Маккаби" (Хайфа) во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Для этого команде Алексея Шпилевского необходимо учесть ряд факторов. Главным образом, задача стоит в нейтрализации самых опасных игроков соперника, среди которых участник ЧМ-2010 в составе сборной Австралии Никита Рукавица. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом клубе и о шансах алматинцев пройти израильтян.

Рукавица в статусе самого результативного игрока команды поучаствовал в победе над боснийским "Железничаром" (3:1) в перенесенном матче первого квалификационного раунда турнира, забив один из голов израильтян. Еще по разу отличились Тьяронн Шери и Юваль Ашкенази.



Для соперника алматинцев это был второй официальный матч в стартовавшем сезоне. В первом туре чемпионата Израиля "Маккаби" обыграл на выезде "Хапоэль" (Хадера) 2:1. Дубль в этой игре оформил Рукавица. Оба раза ему ассистировал Ашкенази.



Уже очевидно, что многое для алматинцев будет зависеть от того, как они смогут нейтрализовать Рукавицу. Отметим, что 33-летний игрок, имеющий украинские корни, выступал за сборную Австралии на ЧМ-2010. В его карьере были клубы из Нидерландов и Германии, в числе которых берлинская "Герта" и "Майнц". В минувшем сезоне с 22 голами футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.







Мощную поддержку из глубины поля ему оказывают перечисленные выше Ашкенази, Шери и опорник Нета Лави, который входит в расширенный список сборной Израиля и является капитаном "Маккаби". По краям действуют вингеры Долев Хазиза, дебютировавший в прошлом году в израильской сборной, и нидерландский игрок Яник Вилдсхут.



В обороне пока незаменимыми были местные игроки, сыгравшие в прошлом году в национальной команде - Сун Минахем и Аид Хабши. Кроме них, стабильно попадает в состав Офри Арад, игравший в юношеских и молодежной сборной Израиля, и бывший футболист сборной Камеруна Эрнест Мабука. В воротах в обоих матчах нынешнего сезона отыграл американец Джош Коэн, перешедший в клуб летом прошлого года.



В прошедших матчах главный тренер "Маккаби" Барак Бахар, который в прошлом сезоне выбил "Кайрат" из Лиги Европы с "Хапоэлем Беэр-Шева", использовал схему 4-3-3 и 4-5-1. Вероятнее всего, против "Кайрата" наставник израильтян прибегнет к построению 4-5-1.







Отметим что в недавнем матче против молодежной сборной Казахстана сыграл левый защитник клуба Яхав Гурфинкель.



По данным Transfermarkt, стоимость четырех игроков "Маккаби" составляет от одного миллиона евро и выше. Самым дорогостоящим является сербский защитник Богдан Планич. Новичок клуба оценивается в 1,6 миллиона евро. Ценник на капитана команды Нета Лави составляет 1,4 миллиона. Шери и Ашкенази оцениваются на трансферном рынке по миллиону евро. Весь состав израильского клуба суммарно оценивается в 14,48 миллиона. Для сравнения, игроки "Кайрата" все вместе стоят 19,9 миллиона.



В межсезонье соперник "Кайрата" предпринял усиление, подписав нескольких молодых игроков. Некоторые вернулись после аренды из других клубов, как, например, Гурфинкель. Кроме этого, на правах свободных агентов перешли упомянутый Планич и испанский полузащитник Хосе Родригес, являющийся воспитанником "Реала" и в предыдущем сезоне выступавший за "Малагу".



В минувшем сезоне, который завершился в июле, клуб финишировал вторым, набрав 73 очка, отстав на 14 баллов от "Маккаби" из Тель-Авива. В чем-то судьба команды из Хайфы схожа с судьбой "Кайрата". Израильтяне в последних двух сезонах становились серебряными призерами чемпионата. А если брать период с последнего чемпионства, которое было оформлено в сезоне-2010/11, "Маккаби" четырежды становился вторым.



Отметим, что "зеленые" (прозвище израильского клуба - прим. Vesti.kz) являются двенадцатикратным чемпионом страны. По выигранным титулам во внутреннем первенстве соперник "Кайрата" идет третьим в Израиле, после тель-авивского "Маккаби" и "Хапоэля", представляющего данный город.



С представителями Казахстана в еврокубках "Маккаби" пересекался дважды. В квалификации Лиги чемпионов сезона-2009/10 израильтяне прошли "Актобе". После нулевой ничьей на выезде соперник "Кайрата" победил на своем поле со счетом 4:3, отыгравшись с 0:3.







В групповой стадии Лиги Европы сезона-2013/14 израильтяне встречались с карагандинским "Шахтером". В Казахстане игра завершилась результативной ничьей - 2:2, причем и здесь "Маккаби" отыгрался, уступая 0:2. А на своем поле израильский клуб одержал волевую победу со счетом 2:1.



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Матч против "Кайрата" пройдет 17 сентября в Хайфе.



Отметим, что алматинцы ранее дважды пересекались в Лиге Европы с клубами из Израиля и оба раза неудачно: в сезоне-2016/17 "Кайрат" проиграл во втором раунде тель-авивскому "Маккаби" (2:3 с общим счетом), а в прошлом сезоне уступил "Хапоэлю" из Беэр-Шевы (1:3).