Определился следующий соперник "Кайрата" в Лиге Европы

Матч состоится 17 сентября.

Фото: ФК "Железничар"
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:20
Израильский "Маккаби" (Хайфа) одержал победу над боснийским "Железничаром" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Хайфе и завершилась со счетом со счетом 3:1 в пользу хозяев. При этом первыми счет открыли гости. На 34-й минуте Иван Лендрич вывел "Железничар" вперед, однако затем "Маккаби" забил три безответных мяча. Отличились Тьяронн Шери (38-я), Никита Рукавица (59-я) и Юваль Ашкенази (66-я).

Во втором раунде "Маккаби" сыграет с алматинским "Кайратом". Матч состоится 17 сентября в Хайфе.

Добавим, что "Кайрат" уже дважды пересекался в Лиге Европы с клубами из Израиля и оба раза неудачно: в сезоне-2016/17 алматинцы проиграли во втором раунде тель-авивскому "Маккаби" (2:3 с общим счетом), а в прошлом сезоне уступили "Хапоэлю" из Беэр-Шевы (1:3).
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:20
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