Израильский "Маккаби"
(Хайфа) одержал победу над боснийским "Железничаром"
в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Хайфе и завершилась со счетом со счетом 3:1 в пользу хозяев. При этом первыми счет открыли гости. На 34-й минуте Иван Лендрич вывел "Железничар" вперед, однако затем "Маккаби" забил три безответных мяча. Отличились Тьяронн Шери (38-я), Никита Рукавица (59-я) и Юваль Ашкенази (66-я).
Во втором раунде "Маккаби" сыграет с алматинским "Кайратом"
. Матч состоится 17 сентября в Хайфе.
Добавим, что "Кайрат" уже дважды пересекался в Лиге Европы с клубами из Израиля и оба раза неудачно: в сезоне-2016/17 алматинцы проиграли во втором раунде тель-авивскому "Маккаби" (2:3 с общим счетом), а в прошлом сезоне уступили "Хапоэлю" из Беэр-Шевы (1:3).