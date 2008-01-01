Соперник "Астаны" добился переноса матча Лиги Европы. Теперь он пройдет в Алматы

"Будучность" добилась переноса места встречи с "Астаной" в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.



"Черногорский клуб направил в УЕФА письмо, в котором изложил свои аргументы в пользу того, что в Костанае проводить матч Лиги Европы нецелесообразно. Как оказалось, аэропорт этого города не может принимать и отправлять международные авиарейсы после 20:00. Да и уровень отелей черногорцев не устроил.



"Астане" было предложено предоставить другую локацию, и руководство клуба сумело договориться с алматинским Центральным стадионом. Таким образом, 17 сентября команды сыграют на стадионе "Кайрата", - сообщил в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет.



Победитель пары будет определен по итогам одной встречи. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия пенальти.



Астанчане начали свой путь в еврокубках с Лиги чемпионов, где крупно проиграли белорусскому "Динамо-Бресту" со счетом 3:6.