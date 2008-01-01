Экс-игрок "Астаны" из Черногории оценил шансы чемпиона Казахстана в матче Лиги Европы против "Будучности"

Алишер Абдулин

"Астане" будет трудно пройти черногорскую "Будучность" во втором отборочном раунде Лиги Европы, считает экс-полузащитник столичного клуба Дамир Кояшевич. Игрок сборной Черногории, ныне выступающий на родине за "Сутьеску", в интервью корреспонденту Vesti.kz отметил, что по-сути у чемпиона Казахстана нет явного преимущества над соперником.



"Могу сказать, что будет тяжелая игра. "Будучность" хорошая команда, просто плохо начала сезон - три поражения в четырех матчах. "Астана" тоже в плохом состоянии - еще не решен вопрос с тренером, по игре клуб далек от оптимальной формы. Можно было бы сказать, что она пройдет, потому что играет на искусственном поле и "Будучность" не привыкла к таким условиям, но, поскольку матч запланирован в другом городе на натуральном газоне, скажу, что "Астане" будет очень тяжело и шансы на победу не такие явные. "Будучность" - опасный соперник и может забить гол любому сопернику и выиграть", - заявил Кояшевич.



Напомним, Кояшевич выступал в Казахстане за "Астану" и "Шахтер". В столичном клубе черногорец играл с лета 2012 года до конца 2014, став чемпионом Казахстана и победителем Кубка страны. В составе "Астаны" футболист сыграл во всех турнирах 78 матчей и забил 19 мячей. В 2018 году черногорец сыграл за "Шахтер" 29 встреч и отметился девятью голами.



"Астана" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов уступила на выезде "Динамо-Бресту" из Беларуси - 3:6. "Будучность" в этой же стадии проиграла на своем поле болгарскому "Лудогорцу" - 1:3.



Отметим, что кроме "Астаны" во втором раунде Лиги Европы страну представят "Кайрат" и "Кайсар". Алматинцы прошли на старте турнира армянский "Ноа", одержав домашнюю победу со счетом 4:1. Следующий соперник команды Алексея Шпилевского определится 9 сентября в отложенном матче между израильским "Маккаби" из Хайфы и "Железничаром" из Боснии и Герцеговины. ""Кайсар" дебютирует в еврокубках, соперником кызылординцев стал кипрский АПОЭЛ.



Единственным казахстанским клубом, для которого евросезон завершен, является "Ордабасы", уступивший в первом раунде румынскому "Ботошани".