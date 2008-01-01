"Уровень всех команд подравнялся". Экс-главный тренер сборной Казахстана - о рестарте КПЛ и соперниках в Лиге Европы

Алишер Абдулин

"Кайсару" будет трудно в матче с АПОЭЛом в квалификации Лиги Европы, а "Астане" вполне по силам пройти "Будучность", считает экс-главный тренер сборной Казахстана и клубов КПЛ Вахид Масудов. Также в интервью корреспонденту Vesti.kz он высказал мнение о рестарте премьер-лиги, подчеркнув, что клубы после паузы подровнялись по игре.



"Я думаю, соперники сами по себе интересные подобрались. АПОЭЛ - серьезная и сильная команда, постоянный участник еврокубков, поэтому считаю, что "Кайсару" не очень повезло и его ждет сложная игра. Единственное преимущество в том, что они играть будут, если это можно назвать так, дома, в Шымкенте. Но опять же, это превосходство условное.



Если "Кайсар" так же сыграет, как с "Тоболом", то, я думаю, можно рассчитывать на успех. Ресурсы у них есть. Мне матч с костанайцами очень понравился.



Что касается соперника "Астаны", "Будучность" - чемпион Черногории, и это уже о многом говорит. Нынешний сезон они немного неудачно начали, но я не думаю, что команда утратила класс. С другой стороны, "Астана" примет соперника дома. Впрочем, все видели, как немножко неудачно и невыразительно чемпион сыграл с "Таразом", игра не очень понравилась. Но я думаю, все же подбор игроков "Астаны" квалифицированный, и я надеюсь, что на своем поле они обязаны обыгрывать "Будучность".



Хотелось бы, чтобы в клубе быстрее определились с главным тренером, потому что надо готовить команду, может англичанин (Пол Эшуорт - Прим. Vesti.kz) дальше будет тренировать их, также, может, к Лиге Европы встанет в строй кто-нибудь из травмированных. Сейчас более или менее спокойно стало, когда в воротах появился Ненад Эрич, он по своей натуре лидер. Надеюсь, к прежней игре вернутся Томасов и Шомко. Есть из чего лепить, но видно, что команда не на ходу, наверное не в форме.



Что касается отрезка чемпионата после рестарта, то все команды практически выровнялись по игре. Повлияла пандемия. Сказать, что кто-то имеет большое преимущество, я не могу. Единственное, наверное, к "Кайрату" это относится, за счет того, что алматинцы играют у себя дома. А на выезде с той же "Астаной" и "Тоболом" трудно играть "Кайрату", они им создавали сложности. Сейчас, пока такая ситуация, уровень команд подровнялся", - заявил Масудов.



Напомним, "Кайсар" дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. 17 сентября кызылординцы сыграют дома с кипрским АПОЭЛом. Матч пройдет в Шымкенте.



"Астана" во втором раунде турнира в этот же день встретится на своем поле с "Будучностью".



Соперник "Кайрата" определится 9 сентября в паре "Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Железничар" (Босния и Герцеговина). Из-за случаев коронавируса в боснийском клубе игра была перенесена с 27 августа.