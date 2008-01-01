"Мечта воплотилась". Капитан "Кайсара" - о дебюте в Лиге Европы и первом сопернике

Капитан "Кайсара" Асхат Тагыберген
прокомментировал итоги жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги Европы
. Его слова приводит пресс-служба кызылординского клуба.
"Волки" дебютирует в турнире матчем против кипрского АПОЭЛа. Встреча пройдет 17 сентября в Казахстане.
- Мечтали играть с "Кайсаром" в Лиге Европы. Эта мечта воплотилась, теперь за честь нашего города силы свои щадить не будем. Когда узнали кто потенциальный соперники, хотели чтобы попал АПОЭЛ. Потому что кипрская команда нам удобнее, чем "Орхус" и "Лех". АПОЭЛ - соперник не из слабых. Единственная команда которая выиграла у победителя Лиги Европы - "Севильи". Поэтому игра будет не из легких. Все же постараемся показать командную игру и выйти в следующий раунд, - сказал Тагыберген.
В случае выхода в третий раунд ЛЕ "Кайсар" встретится
с победителем пары "Олимпия" (Любляна, Словения) - "Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина). Игра намечена на 24 сентября, а кызылординцы будут хозяевами.