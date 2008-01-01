В "Ордабасы" объяснили вылет из Лиги Европы

Вратарь шымкентского "Ордабасы" Бекхан Шайзада
назвал причины вылеты команды из Лиги Европы
.
Команда Кахабера Цхададзе вылетела
в первом квалификационном раунде, уступив дома румынскому "Ботошани" (1:2). При этом при этом полузащитник "Ордабасы" Абдуллай Диакате не реализовал пенальти на 12-й минуте.
"Первый опыт в еврокубках. Не повезло в моментах, будем работать чтобы стать лучше! Всем спасибо за поддержку!", - написал Шайзада в Instagram.
В этом сезоне Шайзада провел три матча и пропустил пять голов, "Ордабасы" идет на шестом месте в турнирной таблице КПЛ.