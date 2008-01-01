В "Ордабасы" объяснили вылет из Лиги Европы

Шымкентцы уступили дома в матче с незабитым пенальти.

Фото: ФК "Ордабасы"
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 23:00
Вратарь шымкентского "Ордабасы" Бекхан Шайзада назвал причины вылеты команды из Лиги Европы.

Команда Кахабера Цхададзе вылетела в первом квалификационном раунде, уступив дома румынскому "Ботошани" (1:2). При этом при этом полузащитник "Ордабасы" Абдуллай Диакате не реализовал пенальти на 12-й минуте.

"Первый опыт в еврокубках. Не повезло в моментах, будем работать чтобы стать лучше! Всем спасибо за поддержку!", - написал Шайзада в Instagram.



В этом сезоне Шайзада провел три матча и пропустил пять голов, "Ордабасы" идет на шестом месте в турнирной таблице КПЛ.
Метки:
Ордабасы ФК Лига Европы КПЛ-2020
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 23:00
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