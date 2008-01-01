Определился соперник "Кайсара" в третьем раунде Лиги Европы

Стал известен потенциальный соперник кызылординского "Кайсара"
в третьем квалификационном раунде Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
По итогам жеребьевки, которая состоялась сегодня, 1 сентября в Ньоне (Швейцария), "волки" встретятся с победителем пары "Олимпия" (Любляна, Словения) - "Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина). Игра намечена на 24 сентября, а кызылординцы будут хозяевами.
Напомним, "Кайсар" дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. 17 сентября кызылординцы сыграют дома с кипрским АПОЭЛом.