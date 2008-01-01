Определился соперник "Кайсара" в третьем раунде Лиги Европы

Кызылординцы дебютирует в турнире.

Фото: ПФЛК
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 17:16
Стал известен потенциальный соперник кызылординского "Кайсара" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам жеребьевки, которая состоялась сегодня, 1 сентября в Ньоне (Швейцария), "волки" встретятся с победителем пары "Олимпия" (Любляна, Словения) - "Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина). Игра намечена на 24 сентября, а кызылординцы будут хозяевами.

Напомним, "Кайсар" дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. 17 сентября кызылординцы сыграют дома с кипрским АПОЭЛом.
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 17:16
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