"Кайрат" сыграет с "Ростовом" в случае выхода в третий раунд Лиги Европы

Сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Алматинский "Кайрат", в случае выхода в эту стадию турнира, сыграет с "Ростовом". Команда Алексея Шпилевского отправится на выезд.



В этом сезоне квалификация проходит без зрителей в формате одноматчевых противостояний. Игра пройдет 24 сентября.



Но до этого "Кайрату" необходимо преодолеть второй раунд, в рамках которого 17 сентября он на выезде сыграет с сильнейшим в паре "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Железничар" (Сараево, Босния и Герцеговина).