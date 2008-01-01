"Кайрат" сыграет с "Ростовом" в случае выхода в третий раунд Лиги Европы

Матч пройдет 24 сентября.

Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 17:11

Сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинский "Кайрат", в случае выхода в эту стадию турнира, сыграет с "Ростовом". Команда Алексея Шпилевского отправится на выезд.

В этом сезоне квалификация проходит без зрителей в формате одноматчевых противостояний. Игра пройдет 24 сентября.

Но до этого "Кайрату" необходимо преодолеть второй раунд, в рамках которого 17 сентября он на выезде сыграет с сильнейшим в паре "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Железничар" (Сараево, Босния и Герцеговина).

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Футбол Лига Европы
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Сегодня 17:11
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