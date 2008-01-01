Футболист сборной Черногории назвал преимущество "Астаны" перед соперником в Лиге Европы

Во втором отборочном раунде Лиги Европы "Астана"
сыграет с чемпионом Черногории "Будучность"
. О ближайшем сопернике в еврокубках, а также своем здоровье рассказал защитник сборной Черногории и столичного клуба Жарко Томашевич
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- Я не очень много знаю о команде "Будучность", но теперь буду смотреть на них больше. Они в прошлом году были чемпионами и хорошо играли. Но этот сезон начали плохо, проиграли в квалификации Лиги чемпионов, в чемпионате из трех матчей выиграли лишь один. Думаю, тот факт, что матч пройдет в Казахстане, станет для нас преимуществом, потому что им предстоит длительный перелет и адаптация к разнице во времени, - приводит слова Томашевича сайт
столичного клуба.
- Ты не так давно вновь получил травму. Как себя чувствуешь сейчас?
- Сейчас чувствую себя лучше. Но мне нужно еще немного время, чтобы до конца восстановиться и вернуться к тренировкам. Надеюсь, что к возобновлению чемпионата после паузы буду готов. Но нужно быть осторожнее, так как в прошлый раз все пошло очень быстро, пришлось сыграть в двух матчах за три дня, почти без тренировок.
Матч "Астана" - "Будучность" состоится 17 сентября в Казахстане. Победитель будет определен по итогам одной встречи. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия пенальти.
Астанчане начали свой путь в еврокубках с Лиги чемпионов, где разгромно проиграли
белорусскому "Динамо-Бресту" со счетом 3:6.