Футболист сборной Черногории назвал преимущество "Астаны" перед соперником в Лиге Европы

Игра пройдет в Казахстане.

Жарко Томашевич (№33). Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 11:35
Во втором отборочном раунде Лиги Европы "Астана" сыграет с чемпионом Черногории "Будучность". О ближайшем сопернике в еврокубках, а также своем здоровье рассказал защитник сборной Черногории и столичного клуба Жарко Томашевич.

- Я не очень много знаю о команде "Будучность", но теперь буду смотреть на них больше. Они в прошлом году были чемпионами и хорошо играли. Но этот сезон начали плохо, проиграли в квалификации Лиги чемпионов, в чемпионате из трех матчей выиграли лишь один. Думаю, тот факт, что матч пройдет в Казахстане, станет для нас преимуществом, потому что им предстоит длительный перелет и адаптация к разнице во времени, - приводит слова Томашевича сайт столичного клуба.

- Ты не так давно вновь получил травму. Как себя чувствуешь сейчас?

- Сейчас чувствую себя лучше. Но мне нужно еще немного время, чтобы до конца восстановиться и вернуться к тренировкам. Надеюсь, что к возобновлению чемпионата после паузы буду готов. Но нужно быть осторожнее, так как в прошлый раз все пошло очень быстро, пришлось сыграть в двух матчах за три дня, почти без тренировок.

Матч "Астана" - "Будучность" состоится 17 сентября в Казахстане. Победитель будет определен по итогам одной встречи. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия пенальти. 

Астанчане начали свой путь в еврокубках с Лиги чемпионов, где разгромно проиграли белорусскому "Динамо-Бресту" со счетом 3:6. 
Метки:
Футбол Астана ФК Лига Европы
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 11:35
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