Стали известны потенциальные соперники "Астаны" и "Кайсара" по третьему раунду Лиги Европы

Сегодня состоится жеребьевка.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 10:19
Казахстанские клубы "Астана" и "Кайсар" узнали своих потенциальных соперников по третьему отборочному раунду Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так "Астана" может сыграть с одним из следующих клубов:

- "Целе" (Целе, Словения);

- "Шериф" (Тирасполь, Молдова);

- "Сараево" (Сараево, Босния и Герцеговина).

"Кайсар" встретится с одной из этих команд:

- "Сеннерюске" (Хадерслев, Дания);

- победитель пары "Б-36" (Торсхавн, Фарерские острова) - ТНС (Ллансантффред, Уэльс);

- победитель пары "Ренова" (Цепчиште, Северная Македония) - "Хайдук" (Сплит, Хорватия);

-  победитель пары "Олимпия" (Любляна, Словения) - "Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина) 

Жеребьевка третьего отборочного раунда ЛЕ состоится сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне. Начало - в 17:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что во втором раунде "Астана" встретится с "Будучностью" из Черногории, а "Кайсар" сыграет с АПОЭЛом из Кипра. Игры пройдут 17 сентября.

Где и когда проведут свои матчи "Астана", "Кайсар" и "Кайрат" в Лиге Европы
Метки:
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 10:19
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