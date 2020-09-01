Стали известны потенциальные соперники "Астаны" и "Кайсара" по третьему раунду Лиги Европы

Казахстанские клубы "Астана"
и "Кайсар"
узнали своих потенциальных соперников по третьему отборочному раунду Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Так "Астана" может сыграть с одним из следующих клубов:
- "Целе" (Целе, Словения);
- "Шериф" (Тирасполь, Молдова);
- "Сараево" (Сараево, Босния и Герцеговина).
"Кайсар" встретится с одной из этих команд:
- "Сеннерюске" (Хадерслев, Дания);
- победитель пары "Б-36" (Торсхавн, Фарерские острова) - ТНС (Ллансантффред, Уэльс);
- победитель пары "Ренова" (Цепчиште, Северная Македония) - "Хайдук" (Сплит, Хорватия);
- победитель пары "Олимпия" (Любляна, Словения) - "Зриньски" (Мостар, Босния и Герцеговина)
Жеребьевка третьего отборочного раунда ЛЕ состоится сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне. Начало - в 17:00 по времени Нур-Султана.
Отметим, что во втором раунде "Астана" встретится с "Будучностью" из Черногории, а "Кайсар" сыграет с АПОЭЛом из Кипра. Игры пройдут 17 сентября.
Где и когда проведут свои матчи "Астана", "Кайсар" и "Кайрат" в Лиге Европы
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