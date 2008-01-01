"Кайрат" может сыграть с "Тоттенхэмом" в третьем раунде Лиги Европы

Ближайший матч в турнире команда проведет 17 сентября.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 09:47
Стали известны потенциальные соперники "Кайрата" по третьему отборочному раунду Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этой стадии алматинцы могут встретиться с одним из следующих клубов:

- победитель пары "Бала Таун" (Уэльс) - "Стандард" (Бельгия);

- "Ростов" (Россия);

- победитель пары "Локомотив" (Пловдив, Болгария) - "Тоттенхэм" (Англия).

Жеребьевка третьего квалификационного этапа состоится сегодня, 1 сентября, в Ньоне.

Но для этого "Кайрату" необходимо преодолеть второй раунд, в рамках которого 17 сентября на выезде сыграет с сильнейшим пары "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Железничар" (Сараево, Босния и Герцеговина).

Победители пар в квалификации ЛЕ в этом году определяются по итогам одной игры, а в случае необходимости назначается дополнительное время или серия пенальти.
Метки:
Футбол Лига Европы Кайрат ФК Тоттенхэм
Футбол Лига Европы
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Сегодня 09:47
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