"Кайрат" может сыграть с "Тоттенхэмом" в третьем раунде Лиги Европы

Стали известны потенциальные соперники "Кайрата"
по третьему отборочному раунду Лиги Европы
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
На этой стадии алматинцы могут встретиться с одним из следующих клубов:
- победитель пары "Бала Таун" (Уэльс) - "Стандард" (Бельгия);
- "Ростов" (Россия);
- победитель пары "Локомотив" (Пловдив, Болгария) - "Тоттенхэм" (Англия).
Жеребьевка третьего квалификационного этапа состоится сегодня, 1 сентября, в Ньоне.
Но для этого "Кайрату" необходимо преодолеть второй раунд, в рамках которого 17 сентября на выезде сыграет с сильнейшим пары "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Железничар" (Сараево, Босния и Герцеговина).
Победители пар в квалификации ЛЕ в этом году определяются по итогам одной игры, а в случае необходимости назначается дополнительное время или серия пенальти.
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