Где и когда проведут свои матчи "Астана", "Кайсар" и "Кайрат" в Лиге Европы

"Астана" свой первый матч в Лиге Европы сыграет с черногорским клубом "Будучность" из Подгорицы, "Кайсар" встретится с кипрским АПОЭЛом из Никосии, а "Кайрат" будет ждать соперника в паре "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Железничар" (Сараево, Босния и Герцеговина), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Свои матчи казахстанские клубы проведут в один день, а именно 17 сентября. "Астана" примет "Будучность" в Костанае, "Кайсар" сыграет в Шымкенте, а "Кайрат" либо в Израиле, либо Боснии и Герцеговине.

Стоит отметить, что "Кайрат" узнает своего соперника 9 сентября. Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между "Маккаби" и "Железничаром" был перенесен из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в сараевской команде.

Напомним, на старте Лиги Европы "Кайрат" в Алматы разгромил армянский "Ноа" со счетом 4:1. "Астана" начала свой путь с Лиги чемпионов, где разгромно проиграла белорусскому "Динамо-Бресту" со счетом 3:6. "Кайсар" дебютирует в турнире.