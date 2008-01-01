Определился соперник "Кайсара" по дебюту в Лиге Европы

Кызылординский "Кайсар" сыграет с кипрским АПОЭЛом из Никосии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоится в Казахстане 17 сентября. Казахстанский клуб дебютирует в Лиге Европы и начнет борьбу со второго квалификационного раунда, который будет состоять из одного матча. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия пенальти.

Стоит отметить, что "Кайрат" во втором раунде сыграет с победителем пары "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Железничар" (Сараево, Босния и Герцеговина), а "Астана" встретится с "Будучностью" из Черногории.