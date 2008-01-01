Стал известен соперник "Кайрата" во втором раунде Лиги Европы

Алматинский "Кайрат" во втором раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Железничар" (Сараево, Босния и Герцеговина), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между ними был перенесен из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в "Железничаре". Теперь игра пройдет в Израиле 9 сентября. При этом "Железничар" сообщил, что подаст апелляцию на решение, поскольку считает, что игра должна состояться на нейтральном поле.

Матч "Кайрата" пройдет 17 сентября на выезде. Победители пар в квалификации ЛЕ в этом году определяются в одном матче, а в случае необходимости назначается дополнительное время или серия пенальти.

Стоит отметить, что "Астана" во втором раунде Лиги Европы встретится с "Будучностью" из Черногории, а "Кайсар" сыграет с кипрским АПОЭЛом из Никосии.

Напомним, на старте Лиги Европы "Кайрат" в Алматы разгромил армянский "Ноа" со счетом 4:1.

Для "Кайрата" эта ЛЕ стала девятой в истории. В прошлом сезоне алматинский клуб вылетел во втором раунде, а лучшего результата добился в 2015 году, когда уступил французскому "Бордо" (0:1, 2:1) из-за гостевого гола и остановился в шаге от группы.