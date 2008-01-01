"Астана" узнала своего первого соперника в Лиге Европы

"Астана" узнала своего первого соперника по Лиге Европы. Им стал черногорский клуб "Будучность" из Подгорицы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матчи состоится 17 сентября в Казахстане. Победитель будет определен по итогам одной встречи. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия пенальти.

Напомним, "Астана" начала свой путь с Лиги чемпионов, где разгромно проиграла белорусскому "Динамо-Бресту" со счетом 3:6.

"Кайрат" во втором раунде сыграет с победителем пары "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Железничар" (Сараево, Босния и Герцеговина), а "Кайсар" встретится с кипрским АПОЭЛом из Никосии.