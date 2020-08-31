"Этот гол ждали на родине". Алыкулов - о танцах с Лавом, историческом для Кыргызстана мяче и "Кайрате"

Полузащитник футбольного клуба "Кайрат
" Гульжигит Алыкулов
забил гол в матче Лиги Европы, и по итогам игры команда вышла в следующий этап престижного турнира. Алыкулов стал первым кыргызстанцем, забившим мяч на соревнованиях UEFA. Он поделился с корреспондентом Sputnik Кыргызстан
планами на будущее и поведал о внутренней кухне казахстанской команды.
- Гульжигит, примите наши поздравления. Расскажите, как вам удалось забить гол?
- Спасибо. Подготовка была хорошей, а я уже шесть раз играл за "Кайрат", то есть вполне привык к команде и стал верить в себя. Это самое главное - во время атаки, особенно в опасные моменты, футболист должен верить в себя. Иначе мяч пролетит мимо ворот.
- Когда началась фланговая атака, ваши одноклубники тоже находились на хороших позициях в штрафной площади соперников, но вы не отдали им пас и взяли ответственность за удар по воротам на себя...
- Да, когда я обвел защитника, краем глаза увидел, что голкипер двинулся в дальний угол ворот, а ближний угол остался неприкрытым. Поэтому решил ударить против движения вратаря. Я видел своих партнеров, но все-таки решил ударить сам.
- Вы стали первым игроком в истории кыргызстанского футбола, который забил гол на турнире UEFA. Какие чувства испытываете?
- Я очень рад, и это трудно передать словами. Во-первых, сравнялся счет в матче, а во-вторых, это был гол, которого ждали болельщики на родине. Поэтому я поздравляю и всех кыргызстанцев.
- Какие задачи ставили тренеры перед игрой? Достигли ли вы этих целей?
- Мы должны были показать хорошую командную игру, завладеть инициативой и добиться трех очков в этой встрече. Постарались выполнить задание на все сто. Так как я полузащитник, должен был обострять нападение. Правда, не могу сказать, на каком уровне мне это удалось, оценку даст тренер.
- Расскажите о подготовке к турниру.
- Несмотря на перерыв из-за пандемии, подготовка была хорошей. Все-таки у международной арены высокий уровень, поэтому подготовка сильно отличается от того, что я видел раньше. Слава богу, начало было успешным, будем стараться продолжать в том же духе.
- В клубе "Кайрат" играет Вагнер Лав - бразильский нападающий, бывший футболист российского ЦСКА, выигравший Лигу Европы. Как играется с таким опытным спортсменом?
- Вагнера Лава я могу назвать легендой футбола. Он выигрывал Лигу Европы, Суперкубок UEFA. Очень опытный футболист, играл в Лиге чемпионов. Быть с ним в одной команде - большая честь для меня.
- Кстати, на второй гол, забитый Лавом, вы отреагировали по-особенному. В чем секрет такого отношения?
- Никакого секрета нет. Просто, когда ребята начали поздравляли его, я тоже подошел и стал напевать популярную бразильскую песню. Он подхватил, мы пели вместе и даже немного пританцовывали.
- Во втором тайме тренер заменил вас. Вы устали, или это было запланированное тактическое решение?
- Причину замены я не знаю. Может, тренер решил сберечь меня для следующих игр, или у него была другая цель. Иногда такие замены делают, чтобы изменить темп игры… Какое бы решение ни принял тренер, мы должны уважать его. В общем, я не устал и состояние хорошее - готов играть все 90 минут.
- Легко ли попасть в казахстанскую команду и получить место в основном составе?
- Для футболиста очень важно получить место в основном составе. В него входят игроки, на 100 процентов готовые к матчам. Это требует большого труда. На тренировках я выкладываюсь полностью и стараюсь принести как можно больше пользы команде. Думаю, еще не совсем раскрыл свой потенциал. Впереди много матчей, и, даст бог, будет много возможностей показать хорошую игру.
- Когда кыргызстанские болельщики вновь увидят вас на международных соревнованиях?
- Соотечественники очень поддерживают меня в социальных сетях. Пользуясь случаем, благодарю всех. Впереди следующие этапы турнира UEFA, а также игры национальной сборной. Думаю, там и увидимся.
Алматинская команда начинала свой путь в ЛЕ с первого раунда, где обыграла армянский "Ноа" (4:1).
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