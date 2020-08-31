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Названы все возможные соперники "Кайрата", "Астаны" и "Кайсара" во втором раунде Лиги Европы

Жеребьевка состоится 31 августа.

Названы все возможные соперники "Кайрата", "Астаны" и "Кайсара" во втором раунде Лиги Европы
Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня, 31 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. KazFootball.kz представил список потенциальных соперников казахстанских клубов.

Потенциальные соперники "Астаны":

– "Арарат-Армения" (Ереван, Армения)

– "Коннас-Ки Номадс" (Коннас-Ки, Уэльс)

– "Фола" (Эш, Люксембург)

– "Силекс" (Кратово, Северная Македония)

– "Будучност" (Подгорица, Черногория)

– "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Потенциальные соперники "Кайрата":

– "Нефтчи" (Баку, Азербайджан)

– "Локомотив" (Тбилиси, Грузия)

– победитель пары "Маккаби" (Хайфа, Израиль) / "Железничар" (Сараево, Босния и Герцеговина)

Потенциальные соперники "Кайсара":

– АПОЭЛ (Никосия, Кипр)

– "Орхус" (Орхус, Дания)

– "Лех" (Познань, Польша)

Жеребьевка состоится в 17:00 по времени Нур-Султана. Напомним, что матчи пройдут 17 сентября. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия пенальти.

Прямая трансляция жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы с участием трех клубов из Казахстана

 

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Метки:
Лига Европы Астана ФК Кайрат ФК Кайсар ФК

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