Названы все возможные соперники "Кайрата", "Астаны" и "Кайсара" во втором раунде Лиги Европы

Сегодня, 31 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. KazFootball.kz
представил список потенциальных соперников казахстанских клубов.
Потенциальные соперники "Астаны
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– "Арарат-Армения" (Ереван, Армения)
– "Коннас-Ки Номадс" (Коннас-Ки, Уэльс)
– "Фола" (Эш, Люксембург)
– "Силекс" (Кратово, Северная Македония)
– "Будучност" (Подгорица, Черногория)
– "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
Потенциальные соперники "Кайрата
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– "Нефтчи" (Баку, Азербайджан)
– "Локомотив" (Тбилиси, Грузия)
– победитель пары "Маккаби" (Хайфа, Израиль) / "Железничар" (Сараево, Босния и Герцеговина)
Потенциальные соперники "Кайсара
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– АПОЭЛ (Никосия, Кипр)
– "Орхус" (Орхус, Дания)
– "Лех" (Познань, Польша)
Жеребьевка состоится в 17:00 по времени Нур-Султана. Напомним, что матчи пройдут 17 сентября. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия пенальти.
Прямая трансляция жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы с участием трех клубов из Казахстана
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