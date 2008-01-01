Прямая трансляция жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы с участием трех клубов из Казахстана

Всего в ней будут представлены 92 команды.

Фото: uefa.com
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Сегодня 10:10
Сегодня, 31 августа, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ней примут участие три клуба из Казахстана: "Кайрат", "Кайсар", "Астана". Алматинская команда начинала свой путь в ЛЕ с первого раунда, где обыграла армянский "Ноа" (4:1).

Во втором раунде к "Кайрату" присоединятся "Кайсар" и "Астана", вылетевшая из Лиги чемпионов. При этом "Астана" идет по Пути чемпионов - там играют только неудачники квалификации ЛЧ.

Со списком потенциальных соперников казахстанских клубов можно ознакомиться здесь и здесь.

Прямая трансляция жеребьевки доступна по этой ссылке. Начало в 17:00 по времени Нур-Султана.

Добавим, что сами матчи состоятся 17 сентября. На этой стадии победитель определяется по итогам одной игры, а в случае необходимости назначаются дополнительное время и серия пенальти.
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 10:10
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