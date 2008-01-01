Обидчик "Ордабасы" в Лиге Европы одержал разгромную победу через три дня после матча в Шымкенте

В матче случились дубль и два удаления.

Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 20:22
Румынский "Ботошани" после матча с "Ордабасы" в первом отборочном раунде Лиги Европы провел игру в чемпионате, передает корреспондент Vesti.kz

Команда, которую возглавляет экс-хавбек "Атырау" Мариус Кройтору, на своем поле разгромила "Политехнику Яссы" - 4:0. На 67-й минуте забил француз Хамиду Кейта, на 83-й и 89-й - хорват Марко Дуганджич, а на 84-й - немец Реега Офосу. Матч команды заканчивали составами по 10 человек, причем удаления заработали аргентинские полузащитники: у гостей на 54-й минуте был удален Мануэль де Ириондо, а у хозяев на 72-й - Хонатан Родригес

Предыдущий матч "Ботошани" провел 27 августа в Шымкенте, где победил "Ордабасы" - 2:1. Все голы были забиты в первом тайме, причем у хозяев на 12-й минуте пенальти не смог реализовать сенегальский хавбек Абдуллаи Диакате

Сегодня, 30 августа, в чемпионате сыграл и "Ордабасы", который уступил "Кайрату" - 1:3. 
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 20:22
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