Обидчик "Ордабасы" в Лиге Европы одержал разгромную победу через три дня после матча в Шымкенте

Румынский "Ботошани
" после матча с "Ордабасы
" в первом отборочном раунде Лиги Европы
провел игру в чемпионате, передает корреспондент Vesti.kz
.
Команда, которую возглавляет экс-хавбек "Атырау" Мариус Кройтору
, на своем поле разгромила "Политехнику Яссы" - 4:0. На 67-й минуте забил француз Хамиду Кейта
, на 83-й и 89-й - хорват Марко Дуганджич
, а на 84-й - немец Реега Офосу
. Матч команды заканчивали составами по 10 человек, причем удаления заработали аргентинские полузащитники: у гостей на 54-й минуте был удален Мануэль де Ириондо
, а у хозяев на 72-й - Хонатан Родригес
.
Предыдущий матч "Ботошани" провел 27 августа в Шымкенте, где победил
"Ордабасы" - 2:1. Все голы были забиты в первом тайме, причем у хозяев на 12-й минуте пенальти не смог реализовать сенегальский хавбек Абдуллаи Диакате
.
Сегодня, 30 августа, в чемпионате сыграл и "Ордабасы", который уступил
"Кайрату" - 1:3.