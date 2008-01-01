Стали известны все потенциальные соперники "Кайрата" во втором раунде Лиги Европы

Стали известны все потенциальные соперники "Кайрата"
во втором квалификационном раунде Лиги Европы
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На этой стадии турнира команда Алексея Шпилевского
будет сеяной. Список потенциальных соперников выглядит так:
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"Кукеси" (Албания);
"Серветт" (Женева, Швейцария);
"Арис" (Салоники, Греция);
ОФИ (Ираклион, Греция);
"Вентспилс" (Латвия);
"Олимпия" (Любляна, Словения);
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
"Бачка Топола" (Словакия)
"Нымме Калью" (Таллин, Эстония)/ "Мура" (Мурска-Собота, Словения);
"Осиек" (Хорватия);
"Гетеборг" (Швеция);
"Хаммарбю" (Стокгольм, Швеция);
"Викинг" (Ставангер, Норвегия);
"Буде-Глимт" (Норвегия);
"Прогрес" (Нидеркорн, Люксембург);
"Ритеряй" (Вильнюс, Литва);
ЦСКА (София, Болгария);
"Гонвед" (Будапешт, Венгрия);
"Маккаби" (Хайфа, Израиль)/ "Железничар" (Сараево, Босния и Герцеговина);
"Нефтчи" (Баку, Азербайджан);
"Шемрок Роверс" (Дублин, Ирландия);
"Б-36" (Торсхавн, Фарерские Острова);
"Локомотив" (Пловдив, Болгария);
"Ботошани" (Румыния);
"Пяст" (Гливице, Польша);
"Хибернианс" (Паола, Мальта);
ДАК 1904 (Дунайска-Стреда, Словакия);
"Лачи" (Албания);
"Ренова" (Цепчиште, Северная Македония);
"Теута" (Дуррес, Албания);
"Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина);
"Сфынтул Георге" (Суручены, Молдова);
"Колрейн" (Северная Ирландия);
"Бала Таун" (Уэльс);
"Локомотив" (Тбилиси, Грузия).
Жеребьевка второго раунда Лиги Европы состоится 31 августа, а сам матч пройдет 17 сентября. Победитель определится по итогам одной игры.
Напомним, в первом квалификационном раунде "Кайрат" дома обыграл армянский "Ноа" (4:1) и прошел дальше.