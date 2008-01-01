"Кайрат" после победы в Лиге Европы поднялся на 17 позиций в клубном рейтинге УЕФА

А вот поражение сильно ударило по месту "Ордабасы".

Фото: ФК "Ноа"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 14:24
Обновился клубный рейтинг за последние пять сезонов после матчей первых квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.

"Астана", уступив "Динамо-Бресту" (3:6) в первом отборочном раунде ЛЧ, опустилась на три позиции по сравнению с итоговым рейтингом прошлого сезона.

"Кайрат", победив "Ноа" в первом раунде ЛЕ, поднялся на 17 строчек.

"Ордабасы"потерпев на этой стадии поражение от "Ботошани" (1:2), опустился аж на 42 позиции.

"Кайсару" только предстоит впервые в своей истории дебютировать в еврокубках со второго квалификационного этапа ЛЕ.

Суммарный клубный рейтинг клубов УЕФА за последние пять сезонов:

59 (56). "Астана" - 22,500

163 (180). "Кайрат" - 6,000

212 (272). "Динамо-Брест" - 5,000

299 (297). "Ботошани" - 1,500

308 (–). "Кайсар" - 1,500

309 (267). "Ордабасы" - 1,000

395 (–). "Ноа" - 1,000

31 августа состоится жеребьевка, по итогам которой "Астана", "Кайрат" и "Кайсар" узнают своих соперников по второму отборочному раунду ЛЕ. 
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 14:24
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