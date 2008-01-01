"Кайрат" после победы в Лиге Европы поднялся на 17 позиций в клубном рейтинге УЕФА

Обновился клубный рейтинг за последние пять сезонов после матчей первых квалификационных раундов Лиги чемпионов
и Лиги Европы
, сообщает KazFootball.kz
.
"Астана"
, уступив
"Динамо-Бресту" (3:6) в первом отборочном раунде ЛЧ, опустилась на три позиции по сравнению с итоговым рейтингом прошлого сезона.
"Кайрат"
, победив
"Ноа" в первом раунде ЛЕ, поднялся на 17 строчек.
"Ордабасы"
, потерпев
на этой стадии поражение от "Ботошани" (1:2), опустился аж на 42 позиции.
"Кайсару"
только предстоит впервые в своей истории дебютировать в еврокубках со второго квалификационного этапа ЛЕ.
Суммарный клубный рейтинг клубов УЕФА за последние пять сезонов:
59 (56). "Астана" - 22,500
163 (180). "Кайрат" - 6,000
212 (272). "Динамо-Брест" - 5,000
299 (297). "Ботошани" - 1,500
308 (–). "Кайсар" - 1,500
309 (267). "Ордабасы" - 1,000
395 (–). "Ноа" - 1,000
31 августа состоится жеребьевка, по итогам которой "Астана", "Кайрат" и "Кайсар" узнают своих соперников по второму отборочному раунду ЛЕ.