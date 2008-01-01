Новое достижение. Какая страна больше всего пострадала от казахстанских клубов в еврокубках

Одна из команд КПЛ выбыла из турнира.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
0
Сегодня 13:57
Алматинский "Кайрат" после победы над армянским "Ноа" в первом отборочном раунде Лиги Европы, установил новое достижение для казахстанских клубов в еврокубках, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Алексея Шпилевского забили четыре мяча в ворота соперника, пропустив при этом один. Теперь в противостоянии с армянскими клубами представители Казахстана имеют 26 голов в 11 матчах еврокубков. Это лучшая результативность по сравнению с соперниками из других стран в ЛЧ и ЛЕ. 

До вчерашнего успеха "Кайрата" лидерство с клубами Армении по пропущенным голам в еврокубковых матчах с казахстанцами делила Грузия, команды которой суммарно были огорчены 22 раза в 16 играх.

Отметим, что немногим меньше в матчах с казахстанскими клубами суммарно пропускали голы соперники из Израиля - 20 мячей (16 матчей), которые и замыкают топ-3 этого списка. 

Своего следующего соперника по второму раунду ЛЕ "Кайрат" узнает 31 августа - жеребьевка начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, а сам матч пройдет 17 сентября.
Метки:
Лига чемпионов Лига Европы Наши в еврокубках Кайрат ФК Астана ФК Кайсар ФК Ордабасы ФК Грузия Армения Израиль Футбол
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 13:57
© 2008 - 2020 ТОО «EML»