Новое достижение. Какая страна больше всего пострадала от казахстанских клубов в еврокубках

Алматинский "Кайрат"
после победы над армянским "Ноа"
в первом отборочном раунде Лиги Европы
, установил новое достижение для казахстанских клубов в еврокубках, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Подопечные Алексея Шпилевского
забили четыре мяча в ворота соперника, пропустив при этом один. Теперь в противостоянии с армянскими клубами представители Казахстана имеют 26 голов в 11 матчах еврокубков. Это лучшая результативность по сравнению с соперниками из других стран в ЛЧ и ЛЕ.
До вчерашнего успеха "Кайрата" лидерство с клубами Армении по пропущенным голам в еврокубковых матчах с казахстанцами делила Грузия, команды которой суммарно были огорчены 22 раза в 16 играх.
Отметим, что немногим меньше в матчах с казахстанскими клубами суммарно пропускали голы соперники из Израиля - 20 мячей (16 матчей), которые и замыкают топ-3 этого списка.
Своего следующего соперника по второму раунду ЛЕ "Кайрат" узнает 31 августа - жеребьевка начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, а сам матч пройдет 17 сентября.
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