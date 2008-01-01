"У нас есть характер". "Кыргызский Месси" из "Кайрата" оценил свой дебют и достижение в Лиге Европы

Он сравнял счет в матче.

Гулжигит Алыкулов. Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 11:10
Полузащитник "Кайрата" и сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов стал первым представителем своей страны, отличившимся в Лиге Европы. В интервью корреспонденту Vesti.kz он поделился эмоциями от победы над армянским "Ноа".

"Хочу поздравить всех с победой. У нас есть характер, и мы это показали, дальше - больше. Я очень рад дебютировать в Лиге Европы и забить первый гол за "Кайрат" в этом турнире, поздравляю всех наших болельщиков и любителей футбола в Кыргызстане - они ждали моего гола и это произошло.

Эмоции зашкаливают, потому что я первый кыргызстанец, который забил в Лиге Европы. Для меня честь играть в этом турнире за "Кайрат" и отличиться в таком матче.

Победе над "Ноа" мы порадуемся, а впереди у нас матч с "Ордабасы", к которому начинаем готовиться. Спасибо всем, кто поддерживает меня, тем, кто смотрит наши матчи, болеет за "Кайрат" и следит за мной", - заявил Алыкулов.

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Напомним, "Кайрат" в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы обыграл на своем поле армянский "Ноа" со счетом 4:1. Алыкулов сравнял счет на 12-й минуте.

Соперника по второму раунду турнира алматинцы узнают 31 августа.
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 11:10
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