Президент КФФ отреагировал на победу "Кайрата" и вылет "Ордабасы" из Лиги Европы

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адильбек Джаксыбеков
подвел итоги стартовых матчей казахстанских клубов в Лиге Европы
. В особенном порядке он отметил их предельную самоотдачу и высокий морально-волевой настрой.
"Положительное впечатление оставил матч "Кайрата" с армянским "Ноа". Алматинская команда продемонстрировала добротный и результативный футбол. Достигнутый в этой игре успех поможет "Кайрату" уверенно выступить в дальнейшей борьбе за путевку в групповой этап соревнований.
Мастерство и старание проявил "Ордабасы", но надо отметить, что шымкентскому клубу достался непростой соперник. Румынский "Ботошани" оказал серьезное сопротивление, однако казахстанская команда была близка к тому, чтобы продвинуться в следующий раунд. К сожалению, фортуна оказалась на стороне гостей. Тем не менее матч с гостями из-за рубежа принес "Ордабасы" пользу как приобретенный международный опыт.
Пользуясь случаем, хочу пожелать "Астане", "Кайрату", а также присоединяющемуся "Кайсару" из Кызылорды успехов в предстоящих матчах Лиги Европы УЕФА! Алға, Қазақстан! Вперед, футбол!" - приводит слова Джаксыбекова официальный сайт
КФФ.
Отметим, что в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы "Кайрат"
на своем поле разгромил "Ноа"
- 4:1 и вышел во второй этап, а "Ордабасы"
покинул турнир, проиграв
дома "Ботошани"
- 1:2.
Во втором раунде ЛЕ к "Кайрату" присоединятся "Кайсар" и "Астана", вылетевшая из Лиги чемпионов. При этом "Астана" идет по Пути чемпионов - там играют только неудачники квалификации ЛЧ.