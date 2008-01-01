Вагнер Лав высказался о первых голах за "Кайрат" и разгромной победе в Лиге Европы

Звездный новичок "Кайрата" Вагнер Лав
прокомментировал свою успешную игру в победном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы
над армянским "Ноа"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Отличная победа, доволен двумя голами и результативной передачей. Вперед, "Кайрат", - написал бразилец в Instagram.
Отметим, что "Кайрат" на своем поле разгромил
"Ноа" - 4:1.
Своего следующего соперника алматинский клуб узнает 31 августа - жеребьевка начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, а сам матч пройдет 17 сентября.
Для "Кайрата" эта ЛЕ стала девятой в истории. В прошлом сезоне алматинский клуб вылетел во втором раунде, а лучшего результата добился в 2015 году, когда уступил французскому "Бордо" (0:1, 2:1) из-за правила гостевого гола и остановился в шаге от группы.