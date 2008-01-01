Вагнер Лав высказался о первых голах за "Кайрат" и разгромной победе в Лиге Европы

Своего следующего соперника алматинцы узнают 31 августа

Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:40
Звездный новичок "Кайрата" Вагнер Лав прокомментировал свою успешную игру в победном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы над армянским "Ноа", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Отличная победа, доволен двумя голами и результативной передачей. Вперед, "Кайрат", - написал бразилец в Instagram.

Отметим, что "Кайрат" на своем поле разгромил "Ноа" - 4:1.

Своего следующего соперника алматинский клуб узнает 31 августа - жеребьевка начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, а сам матч пройдет 17 сентября.

Для "Кайрата" эта ЛЕ стала девятой в истории. В прошлом сезоне алматинский клуб вылетел во втором раунде, а лучшего результата добился в 2015 году, когда уступил французскому "Бордо" (0:1, 2:1) из-за правила гостевого гола и остановился в шаге от группы.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Лига Европы Лав Вагнер Бразилия
Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:40
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