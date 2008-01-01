"Кайрат", "Кайсар", "Астана", "Милан", "Тоттенхэм" и другие. Стали известны 90 из 92 участников второго раунда Лиги Европы

В Лиге Европы
завершился первый отборочный раунд, передает корреспондент Vesti.kz
.
На данный момент известны победители 45 из 47 пар. Матчи "Нымме Калью" (Эстония) - "Мура" (Словения) и "Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Железничар" (Босния и Герцеговина) отменены из-за случаев коронавируса в командах - решение по ним УЕФА примет позднее.
В первом раунде ЛЕ принимали участие два казахстанских клуба: "Кайрат" дома победил
армянский "Ноа" - 4:1, а "Ордабасы
" на своем поле уступил
румынскому "Ботошани" и вылетел.
Все пары первого раунда ЛЕ
:
"Марибор" (Словения) - "Колрейн
" (Северная Ирландия) - 1:1, 4:5 по пенальти
"Олимпия
" Любляна (Словения) - "Викингур" Рейкьявик (Исландия) - 2:1, дополнительное время
"Б-36
" (Фарерские острова) - "Левадия" (Эстония) - 4:3, дополнительное время
"Ритеряй
" (Литва) - "Дерри Сити" (Ирландия) - 3:2, дополнительное время
"Жальгирис
" (Литва) - "Пайде" (Эстония) - 2:0
"Гонвед
" (Венгрия) - "Интер" Турку (Финляндия) - 2:1, дополнительное время
"Зриньски
" (Босния и Герцеговина) - "Дифферданж" (Люксембург) - 3:0
"Валлетта" (Мальта) - "Бала Таун
" (Уэльс) - 0:1
"Линкольн Ред Импс
" (Гибралтар) - "Унион Титус-Петанж" (Люксембург) - 2:0
"Русенборг
" (Норвегия) - "Брейдаблик" (Исландия) - 4:2
"Абердин
" (Шотландия) - "Рунавик" (Фарерские острова) - 6:0
"Мазервелл
" (Шотландия) - "Гленторан" (Северная Ирландия) - 5:1
"Хаммарбю
" (Швеция) - "Пушкаш-Академия" (Венгрия) - 3:0
"Мальме
" (Швеция) - "Краковия" (Польша) - 2:0
"Кукеси
" (Албания) - "Славия" София (Болгария) - 2:1
"Вентспилс
" (Латвия) - "Динамо-Авто" (Молдова) - 2:1
"Шахтер" Солигорск (Беларусь) - "Сфынтул Георге
" (Молдова) - 0:0, 1:4 по пенальти
"Динамо" Минск (Беларусь) - "Пяст
" (Польша) - 0:2
"Орхус
" (Дания) - "Хонка" (Финляндия) - 5:2
"Шэмрок Роверс
" (Ирландия) - "Ильвес" (Финляндия) - 2:2, 13:11 по пенальи
"Хабнарфьордюр" (Исландия) - "Дунайска Стреда
" (Словакия) - 0:2
ТНС
(Уэльс) - "Жилина" (Словакия) - 3:1, дополнительное время
"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Хибернианс
" (Мальта) - 0 :2
"Серветт
" (Швейцария) - "Ружомберок" (Словакия) - 3:0
"Нефтчи
" (Азербайджан) - "Шкупи" (Северная Македония) - 2:1
"Кешля" (Азербайджан) - "Лячи
" (Албания) - 0:0, 4:5 по пенальти
"Хапоэль
" Беэр-Шева (Израиль) - "Динамо" Батуми (Грузия) - 3:0
"Нымме Калью" (Эстония) - "Мура" (Словения) - матч отменен
"Буде-Глимт
" (Норвегия) - "Кауно Жальгирис" (Литва) - 6:1
"Фехервар
" (Венгрия) - "Богемиан" (Ирландия) - 1:1, 4:2 по пенальти
"Аполлон
" Лимасол (Кипр) - "Сабуртало" (Грузия) - 5:1
"Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Железничар" (Босния и Герцеговина)
"Алашкерт" (Армения) - "Ренова
" (Северная Македония) - 0:1
"Партизан
" (Сербия) - РФШ (Латвия) - 1:0
"Лех
" (Польша) - "Валмиера" (Латвия) - 3:0
"Ордабасы" (Казахстан) - "Ботошани
" (Румыния) - 1:2
"Стяуа
" (Румыния) - "Ширак" (Армения) - 3:0
"Прогрес
" (Люксембург) - "Зета" (Черногория) - 3:0
ЦСКА София
(Болгария) - "Сайренс" (Мальта) - 2:1
"Петрокуб" (Молдова) - "Бачка-Топола
" (Сербия) - 0:2
"Сумгайыт" (Азербайджан) - "Шкендия" (Северная Македония) - 0:2
"Кайрат" (Казахстан) - "Ноа" (Армения) - 4:1
"Локомотив
" Тбилиси (Грузия) - "Университатя Крайова" (Румыния) - 2:1
"Теута
" (Албания) - "Бейтар" Иерусалим (Израиль) - 2:0
"Борац
" Баня-Лука (Босния и Герцеговина) - "Сутьеска" (Черногория) - 1:0
"Искра" Даниловград (Черногория) - "Локомотив
" Пловдив (Болгария) - 0:1
"Гиляни"(Косово) - АПОЭЛ
(Кипр) - 0:2, дополнительное время
Во втором раунде ЛЕ к "Кайрату" присоединятся "Кайсар" и "Астана", вылетевшая из Лиги чемпионов. При этом "Астана" идет по Пути чемпионов - там играют только неудачники квалификации ЛЧ.
Список потенциальных соперников "Астаны" выглядит так
:
- "Дандолк" (Ирландия);
- "Слован" (Словакия);
- "Динамо" Тбилиси (Грузия);
- "Фола" (Люксембург);
- "Юргорден" (Швеция);
- "Линфилд" (Северная Ирландия);
- "Будучност" (Черногория);
- "Флора" (Эстония);
- "Рига" (Латвия);
- "Коннас Куэй" (Уэльс);
- "Европа" (Гибралтар);
- "Арарат-Армения" (Армения);
- КуПС (Финляндия);
- "КР Рейкьявик" (Исландия);
- "Силекс" (Северная Македония);
- "Флориана" (Мальта);
- "Тре Фиори" (Сан-Марино);
- "Дрита" (Косово);
- "Интер Эскальдес" (Андорра).
Во втором раунде ЛЕ вместе с "Кайсаром" также стартуют следующие клубы:
- "Гранада" (Испания);
- "Тоттенхэм" (Англия);
- "Милан" (Италия);
- "Вольфсбург" (Германия);
- "Реймс" (Франция);
- "Динамо" Москва (Россия);
- "Риу Аве" (Португалия);
- "Стандард" (Бельгия);
- "Колос" (Украина);
- "Галатасарай" (Турция);
- "Виллем II" (Нидерланды);
- "Хартберг" (Австрия);
- "Яблонец" и "Слован" (оба - Чехия);
- "Арис" и ОФИ (оба - Греция);
- "Осиек" и "Хайдук" (оба - Хорватия);
- "Копенгаген" (Дания);
- "Базель" (Швейцария);
- "Анартосис" (Кипр);
- "Войводина" (Сербия);
- "Рейнджерс" (Шотландия);
- БАТЭ (Беларусь);
- "Гетеборг" (Швеция);
- "Викинг" (Норвегия).
Жеребьевка второго раунда ЛЕ с участие 92 клубов пройдет 31 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. Сами матчи состоятся 17 сентября. На этой стадии победитель определяется по итогам одной игры, а в случае необходимости назначается дополнительное время и серия пенальти.
Состав корзин появится ближе к жеребьевке. Сеяными будут "Астана" и "Кайрат", а несеяным - "Кайсар", который дебютирует в ЛЕ.