Матч Лиги Европы отменили из-за коронавируса у футболистов из обоих клубов

Матч первого раунда квалификации Лиги Европы
между эстонским "Нымме Калью
" и словенской "Мурой
" отменен из-за коронавируса, сообщает официальный сайт
Эстонского футбольного союза.
Игра должна была пройти 27 августа в Таллине и начаться в 19:30 по времени Нур-Султана. Накануне игру в результате тестирования в обеих командах выявили по одному футболисту, заболевших коронавирусом. Дальнейшую судьбу противостояния в ближайшее время должен решить УЕФА.
Ранее УЕФА исключил
косовскую "Приштину" из ЛЕ, а словацкий "Слован" и косовскую "Дриту
" - из Лиги чемпионов, так как они не смогли провести свои матчи из-за заболевших коронавирусом. При этом "Дрита" и "Слован" перешли во второй раунд ЛЕ и будут допущены к играм в случае отрицательных тестов.