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Матч Лиги Европы отменили из-за коронавируса у футболистов из обоих клубов

Решение примет УЕФА.

Матч Лиги Европы отменили из-за коронавируса у футболистов из обоих клубов
Игроки "Нымме Калью". Фото: jalgpall.ee©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Матч первого раунда квалификации Лиги Европы между эстонским "Нымме Калью" и словенской "Мурой" отменен из-за коронавируса, сообщает официальный сайт Эстонского футбольного союза. 

Игра должна была пройти 27 августа в Таллине и начаться в 19:30 по времени Нур-Султана. Накануне игру в результате тестирования в обеих командах выявили по одному футболисту, заболевших коронавирусом. Дальнейшую судьбу противостояния в ближайшее время должен решить УЕФА.

Ранее УЕФА исключил косовскую "Приштину" из ЛЕ, а словацкий "Слован" и косовскую "Дриту" - из Лиги чемпионов, так как они не смогли провести свои матчи из-за заболевших коронавирусом. При этом "Дрита" и "Слован" перешли во второй раунд ЛЕ и будут допущены к играм в случае отрицательных тестов. 

 

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Метки:
Коронавирус Лига Европы УЕФА Эстония Словения

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