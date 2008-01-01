Видеообзоры победного матча "Кайрата" с дублем Вагнера Лава и вылета "Ордабасы" из Лиги Европы

Сегодня, 27 августа, в первом раунде Лиги Европы
стартовали два казахстанских клуба, передает корреспондент Vesti.kz
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Алматинский "Кайрат
" дома разгромил
армянский "Ноа
" со счетом 4:1 и вышел во второй раунд. Дублем в составе хозяев отметился
экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав
, открывший счет своим голам в новом клубе.
Видеообзор матча
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Полный матч
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В Шымкенте "Ордабасы
" проиграл румынскому "Ботошани
" со счетом 1:2 и вылетел из ЛЕ. У хозяев единственный гол забил полузащитник Мэй Махлангу
из ЮАР, а в начале игры пенальти не реализовал сенегальский хавбек Абдуллаи Диакате
.
Видеообзор матча
:
Полный матч
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