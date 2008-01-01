Видеообзоры победного матча "Кайрата" с дублем Вагнера Лава и вылета "Ордабасы" из Лиги Европы

Также доступны полные матчи.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Вчера 23:40
Сегодня, 27 августа, в первом раунде Лиги Европы стартовали два казахстанских клуба, передает корреспондент Vesti.kz

Алматинский "Кайрат" дома разгромил армянский "Ноа" со счетом 4:1 и вышел во второй раунд. Дублем в составе хозяев отметился экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав, открывший счет своим голам в новом клубе. 

Видеообзор матча:



Полный матч



В Шымкенте "Ордабасы" проиграл румынскому "Ботошани" со счетом 1:2 и вылетел из ЛЕ. У хозяев единственный гол забил полузащитник Мэй Махлангу из ЮАР, а в начале игры пенальти не реализовал сенегальский хавбек Абдуллаи Диакате

Видеообзор матча



Полный матч

Метки:
Кайрат ФК Ордабасы ФК Лига Европы Наши в еврокубках Армения Румыния Футбол
Футбол Лига Европы
1
Вчера 23:40
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