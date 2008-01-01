Казахстанский судья поставил два пенальти и удалил одного игрока в матче Лиги Европы

В заявке на эту игру был казахстанский футболист.

Арман Исмуратов (в центре). Фото: ФК "Актобе"©
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Вчера 23:56
Азербайджанский "Сумгайыт", за который выступает казахстанский защитник Карам Султанов, вылетел из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

В первом отборочном раунде команда Султанова дома уступила "Шкендии" из Северной Македонии - 0:2. Матч обслуживала казахстанская бригада судей: главным был Арман Исмуратов, которому ассистировали Сергей Васютин и Самат Тергессизов, а четвертым рефери - Жандос Абжан

Оба гола "Шкендия" забила с пенальти. На 55-й отличился Бесарт Ибраими, а на 89-й - Люпче Дориев. В эпизоде со вторым пенальти Исмуратов показал защитнику Теллуру Муталлимову вторую желтую карточку. 





Султанов попал в заявку на прошедший матч, но на поле в итоге не появился. Казахстанец пока не дебютировал за клуб, в который перешел 15 августа. 

В ЛЕ "Сумгайыт" попал как четвертая команда чемпионата, а "Шкендия" в прошлом сезоне выиграла бронзовые медали. Для азербайджанского клуба этот матч стал дебютом в ЛЕ. 

Контракт 24-летнего Султанова с "Сумгайытом" рассчитан на два сезона. Текущий сезон он начинал в "Каспии", за который не успел дебютировать в официальных матчах. Ранее в карьере воспитанника шымкентского футбола были "Кызыл-Жар СК", "Байтерек" и дубль "Ордабасы". Он имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Казахстана. 
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Футбол Лига Европы
0
Вчера 23:56
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