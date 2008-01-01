Казахстанский судья поставил два пенальти и удалил одного игрока в матче Лиги Европы

Азербайджанский "Сумгайыт
", за который выступает казахстанский защитник Карам Султанов
, вылетел из Лиги Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
В первом отборочном раунде команда Султанова дома уступила "Шкендии
" из Северной Македонии - 0:2. Матч обслуживала казахстанская бригада судей: главным был Арман Исмуратов
, которому ассистировали Сергей Васютин
и Самат Тергессизов
, а четвертым рефери - Жандос Абжан
.
Оба гола "Шкендия" забила с пенальти. На 55-й отличился Бесарт Ибраими
, а на 89-й - Люпче Дориев
. В эпизоде со вторым пенальти Исмуратов показал защитнику Теллуру Муталлимову
вторую желтую карточку.
Султанов попал в заявку на прошедший матч, но на поле в итоге не появился. Казахстанец пока не дебютировал за клуб, в который перешел
15 августа.
В ЛЕ "Сумгайыт" попал как четвертая команда чемпионата, а "Шкендия" в прошлом сезоне выиграла бронзовые медали. Для азербайджанского клуба этот матч стал дебютом в ЛЕ.
Контракт 24-летнего Султанова с "Сумгайытом" рассчитан на два сезона. Текущий сезон он начинал в "Каспии", за который не успел дебютировать в официальных матчах. Ранее в карьере воспитанника шымкентского футбола были "Кызыл-Жар СК", "Байтерек" и дубль "Ордабасы". Он имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Казахстана.