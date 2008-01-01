В стартовом составе "Кайрата" вышло больше игроков из Армении, чем у соперника по Лиге Европы из этой страны

Алматинский "Кайрат" опередил ереванский "Ноа" по количеству армянских футболистов в старте в матче Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, с первых минут у "Кайрата" вышел полузащитник Камо Оганесян, в то время, как у "Ноа" на поле в стартовом составе не вышло ни одного представителя Армении.

Помимо него у "Кайрата" в старте вышли: три казахстанца - Стас Покатилов, Нуралы Алип, Абат Аймбетов, два поляка - Конрад Вжесиньски, Яцек Гуральски, два серба - Раде Дугалич, Небойша Косович, и по одному представителю Кыргызстана - Гулжигит Алыкулов, Хорватии - Дино Миканович, Бразилии - Вагнер Лав.

У "Ноа" с первых минут вышли семь россиян и по одному представителю Италии, Украины, Молдовы, Латвии. Во втором же тайме на замену вышли два представителя Армении - Беник Оганесян и Артем Симонян.

Напомним, "Кайрат" одержал волевую победу над "Ноа" со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд Лиги Европы. Видео голов можно посмотреть здесь.