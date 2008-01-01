"Ордабасы" проиграл румынскому клубу в матче с незабитым пенальти и вылетел из Лиги Европы

Шымкентский "Ордабасы
" на своем поле проиграл румынскому "Ботошани
" и вылетел из Лиги Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра первого раунда квалификации прошла на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова и завершилась со счетом 1:2. С ее протоколом можно ознакомиться здесь
.
Видео голов и незабитого пенальти Диакате, или как "Ордабасы" вылетел из ЛЕ
На 12-й минуте у "Ордабасы" был шанс выйти вперед, но удар сенегальского полузащитника Абдуллаи Диакате
с пенальти парировал вратарь Эдуард Пап
. В итоге первым счет открыл "Ботошани" - это сделал австрийский защитник Марсель Хольцманн
на 25-й минуте.
На 33-й минуте "Ордабасы" усилиями южноафриканского хавбека Мэя Малангу
восстановил равенство, однако на 35-й хорватский нападающий Марко Дуганджич
принес гостям победу и путевку во второй раунд.
Своего соперника "Ботошани" узнает 31 августа - жеребьевка начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, а сам матч пройдет 17 сенртября. В квалификации ЛЕ победители пар определятся по итогам одного матча, а в случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти.
В еврокубках "Ордабасы" дебютировал в 2013 году и играл только в ЛЕ. За предыдущие пять розыгрышей шымкентцы трижды вылетали в первом раунде и дважды выходили во второй - в 2013-м и 2019-м.
Отметим, что в текущую ЛЕ "Ордабасы" попал как бронзовый призер КПЛ-2019, а "Ботошани" - как четвертая команда своего чемпионата.