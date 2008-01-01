Дубль Вагнера Лава принес "Кайрату" разгромную победу и выход во второй раунд Лиги Европы

Победа получилась еще и волевой.

Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 21:50
Алматинский "Кайрат" на своем поле одержал волевую победу над армянским "Ноа" и вышел во второй раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра прошла сегодня, 27 августа, на Центральном стадионе и завершилась со счетом 4:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь

Видео дубля Вагнера Лава и других голов, или как "Кайрат" одержал разгромную победу на старте ЛЕ

На восьмой минуте "Ноа" неожиданно вышла вперед - отличился российский полузащитник Кирилл Бор. Довольно быстро "Кайрат" смог отыграться - на 12-й минуте забил хавбек сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов

Вперед же "Кайрат" вышел в концовке тайма. На 35-й минуте свой первый гол за алматинцев забил 36-летний экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав

Во втором тайме случились два гола. На 70-й минуте Лав оформил дубль, а на 94-й минуте с подачи бразильца мяч в свои ворота срезал экс-хавбек "Астаны" Денис Дедечко, но УЕФА пока записал мяч на украинского форварда "Кайрата" Адеринсола Эсеола

Своего следующего соперника "Кайрат" узнает 31 августа - жеребьевка начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, а сам матч пройдет 17 сентября. Победители пар в квалификации ЛЕ в этом году определяются в одном матче, а в случае необходимости назначается дополнительное время или серия пенальти.
 
Для "Кайрата" эта ЛЕ стала девятой в истории. В прошлом сезоне алматинский клуб вылетел во втором раунде, а лучшего результата добился в 2015 году, когда уступил французскому "Бордо" (0:1, 2:1) из-за гостевого гола и остановился в шаге от группы. 
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 21:50
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