Дубль Вагнера Лава принес "Кайрату" разгромную победу и выход во второй раунд Лиги Европы

Алматинский "Кайрат
" на своем поле одержал волевую победу над армянским "Ноа
" и вышел во второй раунд Лиги Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра прошла сегодня, 27 августа, на Центральном стадионе и завершилась со счетом 4:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь
.
Видео дубля Вагнера Лава и других голов, или как "Кайрат" одержал разгромную победу на старте ЛЕ
На восьмой минуте "Ноа" неожиданно вышла вперед - отличился российский полузащитник Кирилл Бор
. Довольно быстро "Кайрат" смог отыграться - на 12-й минуте забил хавбек сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов
.
Вперед же "Кайрат" вышел в концовке тайма. На 35-й минуте свой первый гол за алматинцев забил 36-летний экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав
.
Во втором тайме случились два гола. На 70-й минуте Лав оформил дубль, а на 94-й минуте с подачи бразильца мяч в свои ворота срезал экс-хавбек "Астаны" Денис Дедечко
, но УЕФА пока записал мяч на украинского форварда "Кайрата" Адеринсола Эсеола
.
Своего следующего соперника "Кайрат" узнает 31 августа - жеребьевка начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, а сам матч пройдет 17 сентября. Победители пар в квалификации ЛЕ в этом году определяются в одном матче, а в случае необходимости назначается дополнительное время или серия пенальти.
Для "Кайрата" эта ЛЕ стала девятой в истории. В прошлом сезоне алматинский клуб вылетел во втором раунде, а лучшего результата добился в 2015 году, когда уступил французскому "Бордо" (0:1, 2:1) из-за гостевого гола и остановился в шаге от группы.