"Кайрат" обыгрывает "Ноа" после первого тайма матча Лиги Европы

Алматинский "Кайрат"
в эти минуты проводит матч с армянским "Ноа" в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра в Алматы началась в 20:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь
. На перерыв команды ушли при счете 2:1.
Счет в матче был открыл на восьмой минуте - ворота Стаса Покатилова
поразил российский полузащитник "Ноа" Кирилл Бор
. Отыгрался "Кайрат" на 12-й - забил хавбек сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов
, которого называют "Кыргызским Месси", а на 35-й вышел вперед - первый мяч в футболке алматинского клуба провел экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав
.
Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Ноа"
В квалификации ЛЕ победители пар определятся по итогам одного матча. В случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти.