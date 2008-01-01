"Кайрат" обыгрывает "Ноа" после первого тайма матча Лиги Европы

Матч проходит в Алматы.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 20:47
Алматинский "Кайрат" в эти минуты проводит матч с армянским "Ноа" в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра в Алматы началась в 20:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь. На перерыв команды ушли при счете 2:1. 

Счет в матче был открыл на восьмой минуте - ворота Стаса Покатилова поразил российский полузащитник "Ноа" Кирилл Бор. Отыгрался "Кайрат" на 12-й - забил хавбек сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов, которого называют "Кыргызским Месси", а на 35-й вышел вперед - первый мяч в футболке алматинского клуба провел экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Ноа"  

В квалификации ЛЕ победители пар определятся по итогам одного матча. В случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти. 
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Сегодня 20:47
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