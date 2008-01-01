"Ордабасы" не забил пенальти и проигрывает румынскому клубу после первого тайма матча Лиги Европы

Шымкентцы забили с игры.

Абдулаи Диакате. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 20:45
Шымкентский "Ордабасы" встречается с румынским "Ботошани" в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходит на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь. После первого тайма со счетом 2:1 ведут гости. 

У "Ботошани" на 25-й минуте забил австрийский защитник Марсель Хольцманн, а на 33-й - хорватский нападающий Марко Дуганджич. Автором гола "Ордабасы" на 31-й минуте стал южноафриканский хавбек Мэй Малангу.

При этом на 12-й минуте "Ордабасы" не смог реализовать пенальти - удар сенегальского полузащитника Абдулаи Диакате парировал вратарь Эдуард Пап.

Прямая трансляция матча "Ордабасы" - "Ботошани"  

В квалификации ЛЕ победители пар определятся по итогам одного матча. В случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти. 
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Футбол Лига Европы
2
Сегодня 20:45
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