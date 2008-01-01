"Ордабасы" не забил пенальти и проигрывает румынскому клубу после первого тайма матча Лиги Европы

Шымкентский "Ордабасы
" встречается с румынским "Ботошани
" в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра проходит на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь
. После первого тайма со счетом 2:1 ведут гости.
У "Ботошани" на 25-й минуте забил австрийский защитник Марсель Хольцманн
, а на 33-й - хорватский нападающий Марко Дуганджич
. Автором гола "Ордабасы" на 31-й минуте стал южноафриканский хавбек Мэй Малангу
.
При этом на 12-й минуте "Ордабасы" не смог реализовать пенальти - удар сенегальского полузащитника Абдулаи Диакате
парировал вратарь Эдуард Пап
.
Прямая трансляция матча "Ордабасы" - "Ботошани"
В квалификации ЛЕ победители пар определятся по итогам одного матча. В случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти.